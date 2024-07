Santo di oggi 24 luglio San Charbel Makhluf | sacerdote libanese dai tanti miracoli

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 24 luglio 2024)maronita, Sanvisse come eremita in preghiera e penitenza. Sonoavvenuti per sua intercessione. San, come ricorda il Martirologio Romano, è stato undell’OrdineMaronita. Dalla vita cenobitica si ritirò in un eremo alla ricerca di una più alta perfezione aiutato dalla solitudine e da L'articolodi24, Sandaiproviene da La Luce di Maria.