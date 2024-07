Sanità | Zanella Avs ' no deciso a Dl liste attesa è un grande bluff'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "E' un decreto che illude gli italiani e le italiane, non fa nient'altro per risolvere le lunghe attese. Semmai aumenta la burocrazia, non prevede nuove risorse, nessun piano di assunzioni. È solo un. Pretende di risolvere led'senza spendere un euro". Lo ha detto Luana, capogruppo di AVS, nella dichiarazione di voto al Dld'alla Camera. "Le stesse Regioni, quelle guidate dalla destra, si sono sollevate contro questo decreto che rende il Governo dello Spacca-Italia anche schizofrenico: vuole l'autonomia differenziata ma centralizza tutto -ha aggiunto-. Manca una visione per affrontare la povertà sanitaria che nel 2023 ha visto 420 mila persone senza risorse per curarsi: la mia Regione, il Veneto, é la quarta in Italia per prestiti per cure mediche: così la salute da diritto é diventata merce.