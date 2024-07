Sanità approvato il Decreto liste d’attesa alla Camera | cosa cambia tutte le regole e le novità

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Via libera dald'attesa. Il provvedimento, che aveva già ricevuto l'ok dal Senato, punta a ridurre i tempi per le prestazioni sanitarie. Tra le, la norma 'salta-fila', una nuova piattaforma nazionale delled'attesa e l'aumento del tetto di spesa per il personale sanitario. Ecco che