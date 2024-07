' Salva-Milano' non in dl Infrastrutture verso legge ad hoc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le norme cosiddette '' non entreranno nel decreto: secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, nel corso di una riunione tra maggioranza e governo in mattinata alla Camera - presente anche Matteo Salvini - sarebbe emersa la mancanza degli estremi per l'ammissibilità delle misure come emendamento al decreto all'esame in commissione a Montecitorio. La soluzione, su cui si sarebbe trovata l'intesa, sarebbe dunque quella di una proposta diparlamentare, da presentare probabilmente prima della pausa estiva, a cui sarebbe poi applicata la procedura d'urgenza per l'approvazione.