Romelu Lukaku cancella tutto dai social | un messaggio pesantissimo ad Antonio Conte

(Di mercoledì 24 luglio 2024)non è più innamorato dell'Inter. E nemmeno della Roma. Ma neanche di tutte le squadre in cui ha giocato e che giurava di aver amato fin da bambino. Forse si è reso finalmente conto di amare solo sé stesso: notizia, è l'ultimo a essersene accorto. Meglio tardi che mai, comunque. Tra un allenamento e l'altro durante le ferie, lo stesso schema delle ultime estati da incomodo del Chelsea, si è preso un po' di tempo per un altro sport: il ripulisti dei. Nel giro di qualche ora ha fatto sparire dal suo Instagram tutti i post in cui vestiva le maglie di tutte le sue ex squadre. Tutte, non solo Inter e Roma. Sono spariti gli scatti di inizio carriera con l'Everton, il club di Liverpool che lo ha lanciato in Premier League e per il quale ha sempre detto di nutrire amore e rispetto.