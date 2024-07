Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) BRUXELLES, 24 luglio/PRNewswire/(NYSE:ROK), la principalemondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, hato oggi chea farin qualità di senior vicepresident eil prossimo 19. IlCFO, riporterà a Blake Moret, chairman e CEO diporta con sé un'ampia esperienza in leadership esecutiva, finanza, pianificazione strategica, operazioni e sviluppole. Entra indopo aver trascorso 13 anni presso Graco Inc., un'industriale specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi e prodotti per la gestione dei fluidi.ha ricoperto il ruolo die tesoriere presso Graco dal 2015 al 2018 prima di passare alla guida di varie divisioni globali di Graco.