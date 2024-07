Ristrutturazione San Siro SPUNTA UNA DATA sulla durata e fine dei LAVORI Il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 24 luglio 2024)San, WeBuild ANNUNCIA: «Ecco quando finiranno idi». IlSul sito ufficiale di WeBuild appare un articolo relativo al progetto che è stato affidato alla compagnia di costruzioni per ladi San: impianto che Inter, Milan e il Comune di Milano vorrebbero rimettere in sesto. «L’idea per il Meazza nasca dalla