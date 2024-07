Ricettazione e contraffazione a Napoli | denunciato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Trovati in una casa 41 orologi di marchi prestigiosi, risultati contraffatti e 32 buste shopper di un noto brand di orologi Ieri sera, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un’abitazione in uso ad un uomo a Bagnoli. All’esito del controllo hanno rinvenuto, ben occultati, 41 orologi di prestigiosi marchi, risultati essere contraffatti, 32 buste shopper di un noto brand di orologi ed un cartello pubblicitario mediante il quale il prevenuto sponsorizzava la vendita su un social network. Per tal motivo,un 26enne del posto. Risponderà di, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.