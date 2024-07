Report Ue sullo stato di diritto il governo smentisce bocciature | Ampi riconoscimenti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Respinge le critiche al mittente e le strumentalizzazione della sinistra, ilMeloni. “Il rapporto Uedicontieneper l’Italia e critiche certamente legittime ma che vanno lette ed interpretate per quelle che sono, ovvero come opinioni di parte”, sottolineano fonti di Palazzo Chigi. “Si tratta – viene spiegato – di un esercizio periodico che viene condotto ogni anno e che non riguarda solo l’Italia ma tutti e ventisette gli Stati membri, per ciascuno dei quali viene redatto uno specifico ‘capitolo-Paese’. Si tratta di un’attività che la Commissione europea svolge in costante dialogo con i Governi degli Stati membri. Ilitaliano sostiene ed incoraggia questo esercizio annuale che costituisce un utile strumento per monitorare il rispetto dei principi dellodiall’interno dell’Unione europea.