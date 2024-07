Ravello cittadinanza onoraria al cardinale Claudio Gugerotti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Qui ami sono sempre sentito in famiglia. Mi avete accompagnato negli anni in cui ho ricoperto l’incarico di arcivescovo titolare, e di quel periodo porto dentro di me tutti i volti delle persone che ho incontrato. Una delegazione diera a Roma in occasione della mia creazione cardinalizia. Questa città è un simbolo di cultura, e passeggiare tra le sue strade è sempre l’inizio di una nuova creazione, con le colline che degradano dolcemente, e vanno a bagnarsi nel mare, quasi con il pudore di una bellezza che non vuole manifestarsi in modo sfacciato”. Con queste parole, ilha accolto il conferimento delladida parte dell’amministrazione comunale, nel corso di una cerimonia presso i Giardini di Monsignor Giuseppe Imperato.