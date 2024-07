Rai | Boschi ' nuovo Cda prima di pausa estiva'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Il servizio pubblico non può restare nel limbo a causa di veti e controveti tutti interni alla maggioranza di governo. Si votidellail rinnovo del cda Rai”. Lo chiede la deputata di Italia viva Maria Elena, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai “Le dimissioni di Marinella Soldi -spiega- sono l'occasione per imprimere un'accelerazione. Con un Cda scaduto da quasi due mesi e ora anche privato di un componente, risulta inammissibile che la maggioranza si ostini a bloccare il voto del Parlamento per l'elezione dei nuovi consiglieri solo perché non trova la quadra al suo interno. Un atteggiamento privatistico che danneggia quella che dovrebbe essere la più grande azienda culturale del Paese e gli stessi cittadini, un atto arrogante che non guarda al bene dell'azienda ma solo alla spartizione in maggioranza.