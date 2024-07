Prova in linea maschile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | data orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sabato 3 agosto andrà in scena laindi, valida per i Giochi Olimpici di. La partenza è stata fissata alle ore 11.00 al Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel, mentre l’arrivo è posto in prossimità del Ponte Alexandre III. Il percorso è molto simile a quello di una Classica Monumento (13 cotes) e il favorito numero uno, anche in assenza di Tadej Pogacar, sembra essere Mathieu Van Der Poel, vincitore dell’edizionedella-Roubaix.