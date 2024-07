Principio di incendio al cementificio operaio lievemente intossicato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Vigili del fuoco in azione nella notte alHolcim a Comabbio per undi, unche ha respirato il fumo per precauzione è stato portato all’ospedale di Angera per accertamenti e poi dimesso. L’allarme è scattato intorno all’una, sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ispra, Somma Lombardo e Varese e gli operatori del 118. "Intorno all’1 di notte si è verificato und’subito circoscritto e senza conseguenze – ha comunicato ieri l’azienda –. Il fatto è avvenuto presso la tramoggia del filtro carbone provocando solo molto fumo senza fiamme. Gli operatori del turno notturno hanno gestito bene il primo intervento ma, per non rischiare un possibile aggravamento della situazione, hanno attivato correttamente la chiamata di emergenza ai vigili del fuoco".