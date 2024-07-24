Previsioni meteo Roma e Lazio 24 luglio: temperature a 37 gradi, sta per tornare l’anticiclone (Di mercoledì 24 luglio 2024) Sole e caldo oggi in tutto il Lazio, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i trentaquattro e i trentasette gradi da Roma a Viterbo. Leggi tutta la notizia su fanpageNotizie su altre fonti
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- Mercato LIVE: Roma su Brobbey, James Rodriguez proposto alla Lazio, l'iracheno Ali Jasim al Como - Il primo luglio parte ufficialmente la finestra estiva di calciomercato. Calciomercato.com vi racconta ogni giorno, passo dopo passo, nel nostro... calciomercato
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 20. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-TARQUINIA SIAMO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, CODE ALL’ALTEZZA DI CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA BOCCEA E AURELIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE CI SONO FORTI RITARDI PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 80 MINUTI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, FINO AL 31 AGOSTO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 19. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, SPENTO L’INCENDIO AL KM 462, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREIZONE FIRENZE AL MOMENTO CODE DI DUE CHILOMETRI SEMPRE SULLA FIRENZE-ROMA, DOMATO L’INCENDIO AL KM 553, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO CI SPOSTIAMO SUL RACCOROD ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PESCACCIO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E PIÙ AVANTI CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA OSTIENSE IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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