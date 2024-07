Precipita aereo in Nepal 18 vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 10.30 Unsi è schiantato al decollo a Kathmandu, in. Morti i 18 passeggeri a bordo, si è salvato solo il pilota. Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell'equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia. A bordo c'era anche uno straniero, di cui per ora non si conosce la nazionalità. Il volo è stato effettuato per scopi tecnici o di manutenzione, ha riferito l'autorità per l'aviazione civile.