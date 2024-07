Pellegrino IV | Parte servizio di psicologia scolastica in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo l’approvazione in Consiglio Regionale della legge sull’istituzione deldiin, che mi ha visto tra i primi firmatari insieme ai Consiglieri Fiola, Lettieri e Iovino, è finalmente partita la fase di sperimentazione che rappresenta un importante risultato per il benessere dei nostri giovani e per la qualità del sistema educativo campano. Un risultato raggiunto grazie alla recente approvazione della delibera di Giunta regionale che ha stanziato complessivamente circa 1.200.000 euro per dare inizio al progetto”. Lo ha sottolineato Tommaso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, tra i primi firmatari della proposta di legge per lo psicologo scolastico.