Parigi2024 | Tennis Vavassori-Errani in gara nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Primi Giochi per il torinese, quinta Olimpiade per la romagnola. PARIGI (FRANCIA) - Andreae Sara. Sono loro i componenti della coppia che rappresenterà l'Italia Team nel torneo didia Parigi 2024. Per il torinese classe '95 si tratta della prima esperienza olim