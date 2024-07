Parigi2024 | Calcio Debutto ai Giochi per tre arbitri italiani

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Le Olimpiadi sempre speciali per tutti gli amanti dello sport", sottolinea il presidente Aia Carlo Pacifici PARIGI (FRANCIA) - Prende il via oggi l'avventura alle Olimpiadi di Parigi per Francesca Di Monte e Paolo Valeri, convocati aidi Parigi in qualità di assistente arbitrale e video matc