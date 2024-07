Parigi 2024 | Jannik Sinner salterà i Giochi Olimpici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E’ ufficiale,non prenderà parte aidi. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo tramite i propri canali social: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare aidi”, esordisce l’altoatesino. L’azzurro, colpito da una tonsillite, si rammarica della situazione e annuncia l’inevitabile assenza: “Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi iè una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione”.