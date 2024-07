Parigi 2024 | ipotesi arrivo Meloni ai Giochi il 31 luglio**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – La Premier Giorgiapotrebbe arrivare a Parigi per iolimpici, a quanto apprende l?Adnkronos, nella sera del 31 luglio direttamente di rientro dalla sua visita in Cina, per rimanere nelle capitale francese per un paio di giorni e assistere ad alcune gare e sostenere gli atleti azzurri. L'articoloaiil 31CalcioWeb.