Panathinaikos-Botev Plovdiv Qualificazioni Europa League 25-07-2024 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Parte il cammino del nuovotargato Diego Alonso, che per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi diaffronta in casa il. I prasini hanno scelto il tecnico ex Siviglia dopo aver a lungo corteggiato Maurizio Sarri; un mercato importante e una squadra che deve migliorare il quarto posto dello scorso anno, su cui ha influito InfoBetting: Scommesse Sportive e