‘Ouvertures’ diretto dal maestro Casellati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una serata indimenticabile attende gli appassionati di musica classica al Molo dei Pescatori di Monterosso, dove stasera si terrà un concerto con le celebri ouverture di Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. L’eventodalAlvisee presentato dall’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, inizierà alle 21 e darà vita ad alcune delle composizioni più vibranti e dinamiche della storia della musica. Dalla vivacità burrascosa della ‘Sinfonia da La Cenerentola’ di Rossini, alla profondità emotiva dell’’Ouverture di Don Giovanni’ di Mozart, fino all’epica grandezza dell’’Ouverture Egmont’ di Beethoven, ogni pezzo è scelto per toccare l’anima e arricchire lo spirito. Un’opportunità per vivere la grande musica in uno scenario mozzafiato, arricchendo l’estate ligure con un tocco di eleganza e cultura.