Oroscopo del Giorno | Previsioni Astrologiche per il 25 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Benvenuti nell’del25. Il Sole e Mercurio sono in Leone, una combinazione che porta energia, creatività e comunicazione diretta. La Luna si trova in Pesci, amplificando la sensibilità, l’intuizione e l’empatia. Venere è anch’essa in Leone, accentuando il desiderio di amore, lusso e attenzione. Marte, il pianeta dell’azione e della guerra, L'articolodelper il 25proviene da Webmagazine24.