Oroscopo Branko mercoledì 24 luglio 2024 | Vergine ottimista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’diper oggi,24Ariete Cari Ariete, tutto procederà a gonfie vele e sarete finalmente pronti ad allargare le vostre conoscenze. Ottima la forma fisica, però dovreste riposare di più! Toro Cari amici del Toro attenzione alle polemiche perché ce ne saranno tante, sia sul lavoro sia in famiglia. Non temete: sarete in grado di calmare tutti perché sapete come fare per trovare dei compromessi. Gemelli Cari Gemelli, nelle prossime ore non riuscirete a stare zitti e sentirete quasi l’esigenza di dire tutto quello che pensate. Bene la forma fisica, ma attenzione agli eccessi in tavola Cancro Cari Cancro, in questo periodo dell’anno siete molto concentrati e farete di tutto per tenere ben saldo l’equilibrio.