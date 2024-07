Ordini infermieri su Dl liste attesa | A rischio prestazioni aggiuntive

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - La Fnopi, Federazione nazionaledelle professionistiche, esprime in una nota "disappunto per la mancata approvazione in Parlamento di un emendamento" al Dld', "presentato da diverse forze politiche, che mirava a salvaguardare il ben