Olimpiadi subito nel caos al primo giorno di gare | file interminabili a Parigi per il calcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In occasione della partita d'esordio del torneo olimpico di, Uzbekistan-Spagna al Parco dei Principi, l'organizzazione è andata in tilt non riuscendo a gestire l'affluenza dei tifosi: migliaia di persone sono rimaste fuori mentre la gara era già iniziata, per mancanza di indicazioni e per i tantissimi lenti controlli. Solo verso la mezz'ora di gioco, le tribune si sono riempite.