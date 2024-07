Olimpiadi Parigi 2024 torneo calcio maschile | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ie ledeldialledi, in programma da mercoledì 24 luglio a venerdì 9 agosto. Le migliori 16 squadre giovanili del mondo daranno vita alla manifestazione a cinque cerchi che si preannuncia spettacolare: l’Italia, che manca da Pechino 2008, non ci sarà neanche in questa occasione, così come il Brasile campione in carica, mentre le favorite della vigilia appaiono la Francia padrona di casa, l’Argentina e la Spagna. Le partite si disputeranno in 7 città diverse, tra, Marsiglia, Lione, Bordeaux, Saint-Etienne, Nizza e Nantes, mentre la finale per l’oro andrà in scena il 9 agosto al Parco dei Principi di. Per quanto riguarda la formula, le prime due classificate di ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale.