Olimpiadi Invernali 2030 assegnate alla Francia | Garanzie finanziarie entro ottobre Nel 2034 a Salt Lake City

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lesono state. Il CIO ha dato un via libera condizionato in occasione dell’assemblea odierna, svolta a Parigi dove venerdì 26 luglio andrà in scena la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Estivi. L’evento a cinque cerchi verrà organizzato sulle Alpi in territorio transalpino (era l’unica candidatura rimasta in corsa), ma a condizione di forniredello Stato e delle Regioni. Thomas Bach, Presidente del CIO, non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Si tratterebbe della seconda manifestazione olimpica innel giro di sei anni. Questo evento avrà luogo quattro anni dopo ledi Milano Cortina 2026. Il Presidente Emmanuel Macron ha fornito assicurazioni che il Governo che si formerà in carica nelle prossime settimane sottoscriverà tutte leorganizzative che devono ancora essere firmate.