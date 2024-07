Netanyahu al Congresso Usa | E’ guerra tra civiltà e barbarie insieme vinceremo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Un lunghissimo applauso ha accolto il premier israeliano Benjaminal suo ingresso nell'aula deldegli Stati Uniti, dove ha iniziato il suo discorso, il quarto davanti ai senatori ed ai deputati americani riuniti. "Non siamo di fronte ad uno scontro tra, ma trae per far trionfare L'articoloalUsa: “E’tra” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.