Nata la figlia Zaccagni e Chiara Nasti | il nome è… divino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti Mammina, benvenuta Dea“. Con questo dolce messaggio il calciatore della Lazio Mattiaannuncia sui social la nascita della sua seconda. La piccola,dall’amore con, si chiama Dea. L’attaccante biancoceleste ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla mammae alla piccola appena. Oltre 50.000 i like al post in appena un’ora dalla pubblicazione, e i commenti di congratulazioni dei fan. L'articolola: ilCalcioWeb.