Musetti-Lajovic in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lorenzosfiderà Dusannei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Terzo confronto in carriera tra l’italiano e il serbo, che tornano a sfidarsi a distanza di due anni e si contendono un posto tra i migliori quattro aha vinto entrambi i precedenti e partirà favorito anche in questo caso. Sta infatti vivendo un ottimo momento di forma ed ha debuttato con un successo senza patemi ai danni di Trungelliti. Guai però a sottovalutare, che sul rosso è un cliente scomodo (vanta persino una finale in un 1000) e dopo Misolic ha eliminato anche Flavio Cobolli. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 25 luglio, come terzo match sul Goran Ivanisevic Stadion, non prima delle ore 21:00.