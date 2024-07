Molde-Silkeborg Qualificazioni Europa League 25-07-2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andata del secondo turno dellealla fase a gironi die ilaffronta in casa i danesi del. Per la squadra di Moe il buon momento in campionato si è interrotto con il KO interno contro il KFUM Oslo, con i capitolini confermatisi squadra da trasferta e capaci di sfruttare a pieno le occasioni e trovare nel InfoBetting: Scommesse Sportive e