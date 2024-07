Minturno il 24 luglio intervento di disinfestazione adulticida

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 242024 – Il Comune diavvisa la gentile cittadinanza che nel giorno 24/07/2024 dalle ore 23:30 verrà effettuato il servizio di. Nonostante le sostanze usate siano innocue per persone ed animali domestici, la popolazione è invitata a collaborare evitando l'esposizione all'esterno delle proprie abitazioni di sostanze alimentari, indumenti e animali e di tenere chiuse le finestre durante il trattamento. La cittadinanza è invitata a frequentare le strade solo se necessario in modo da agevolare il servizio, evitando di avvicinarsi ai mezzi necessari a garantire il servizio. Per tutti gli apicoltori, in caso di presenza di alveari sul territorio, gentilmente è possibile segnalarli contattando il Comune sul numero verde 800 64 28 69