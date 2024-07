Merate morte di Danilo Cremona | aperta un’inchiesta Il pallavolista poteva essere salvato?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Lecco), 24 luglio 2024 – Un'inchiesta sulladi Corry. I magistrati della procura di Pisa vogliono vederci chiaro sulladi, Corry per tutti, ildi 32 anni, originario di, morto lunedì, dopo che sabato pomeriggio ha accusato un malore in campo mentre stava giocando una partita durante un torneo di beach volley a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L'atleta,che aveva indossato la maglia di molte squadre fino ad arrivare a militare in serie B, secondo il referto di decesso, sarebbe morto per un aneurisma cerebrale da cui non si è più ripreso. Una volta trasferito in Pronto soccorso avrebbe accusato un secondo malore, rispetto al primo manifestato mentre giocava. Era stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. La sua salma attualmente si trova nella camera mortuaria del reparto di Medicina legale dell’ospedale locale.