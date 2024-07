Mario Sechi | la camarilla dei compagni alla ricerca di un re

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ogni giorno la sinistra suona la tromba dell'rme fascismo, i democratici se la cantano e se la suonano, fanno e disfano, sono un caso psico-politico con vasta letteratura e l'aggravante dell'assenza di ironia. Si prendono sul serio. Se c'è un caso, non è solo culturale, è clinico. È quello di una storia di clan sprofondata sul sofà, pronta al check-in per il resort e giammai al check-up per Biden. Omologata e omogenizzata, racconta il mondo che va a rovescio quando perde e ha ritrovato la retta via quando vince., che meraviglia, una cosa da Truman Capote al quinto Gin Martini, sotto il tavolo. Rifiutarono Pasternak, dissero che Céline era “scadente” e la loro “Festa Mobile” continua senza la caratura e l'epilogo tragico di Ernest Hemingway.