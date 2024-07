Manovra | Marattin Iv ' sarà molto complicata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Il gruppo di Italia Viva voterà contro i documenti di finanza pubblica presentati dal governo per tre ragioni”. Lo ha detto Luigi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio della Camera, nel corso della dichiarazione di voto sul Ddl relativo all'assestamento finanziario del 2024. “Primo: dopo il picco dovuto all'emergenza Covid, la spesa pubblica continua a salire. Questo significa che la spesa pubblica è diventata un treno impazzito. Secondo: l'assestamento presenta 16,4 miliardi di entrate tributarie in più rispetto alle previsioni. Detto che non sono il frutto di una maggiore crescita, da dove arrivano? La sensazione è che quando il governo approva la legge di Bilancio sottostimi le entrate per paura che la propria maggioranza poi se le spenda tutte.