Manchester United Saha consiglia | Kvara perfetto per te! Osimhen mi ricorda Trezeguet o Van Nistelrooy

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le parole di Louis, ex attaccante del, cheai Red Devils: «Sarebbecon Bruno Fernandes» Louis, ex del, in una intervista a Gambling Zone hato ai Red Devils Khvichatskhelia e Victor. Di seguito le sue parole sull’esterno del Napoli, ritenuto incedibile da Antonio