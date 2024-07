LIVE Fognini-Tseng ATP Umag 2024 in DIRETTA | il taiwanese si è messo in luce tra i Challenger

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di secondo turno dell’ATP 250 dio tra Fabioe Chun Hsinè in un gran periodo di forma e si sta rilanciando anche nel ranking: il ligure ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon mettendo in riga Van Assche e Ruud, la settimana scorsa ha raggiunto i quarti a Gstaad sconfiggendo Droguet e Varillas e ha fatto il bis contro Van Assche questa settimana. Per il taggiasco una bella chance per spingersi ancora avanti anche ao, torneo che gli ha regalato il titolo nel 2016 e l finale nel 2013. Dall’altra parte della rete c’è Chun Hsin: illo scorso anno per vari problemi di natura fisica si era perso nel percorso di crescita, quest’anno sta giocando discretamente nei, ha vinto a Vicenza e a Szekesfehervar.