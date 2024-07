LIVE Berrettini-Tabilo 1-2 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | primi assaggi della sfida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Game. Servizio vincente dell’azzurro. 40-0 Decolla il passante di dritto di. 30-0 Primo ACE del romano. 15-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a bersaglio per l’azzurro. 2-1 Game. Sassata esterna vincente del cileno. 40-15 Di poco out l’accelerazione con il dritto lungolinea di. 30-15 Servizio e dritto a bersaglio per il sudamericano. 15-15 Risposta di dritto profonda dell’azzurro che mette in crisi l’avversario. 15-0 Servizio vincente del cileno. 1-1 Game. Prima vincente per Matteo. 40-15 Altro ottimo dritto inside out vincente dell’italiano. 30-15 Non passa il dritto lungolinea del sudamericano. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per il romano. 1-0 Game