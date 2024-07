L’ex giallorosso Malva si accasa in D con una nobile decaduta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Non è bastata ad Alessandro un'ottima stagione con il Tau Altopascio (34 partite e 9 gol) per ottenere un contratto dal Benevento. L'attaccante della Primavera giallorossa, di ritorno dalla sua positiva esperienza in serie D, avrebbe dovuto sottoscrivere il suo primo contratto da professionista con la Strega, ma la società ha fatto altre scelte lasciando libero. Su di lui avevano messo gli occhi anche alcune squadre di serie C, ma alla fine il 2004 ha ceduto al fascino del blasonato Livorno, che punta in maniera decisa a tornare i professionisti e sta allestendo un organico importante per provare a vincere la serie D. Queste le sue prime parole dopo l'approdo alla compagine amaranto: "Mi aspetto una stagione piena di emozioni. L'obiettivo è fare sempre il meglio, sia a livello singolare, che di squadra.