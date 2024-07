Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 24 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242024 Ariete Prosegue il tempo magnifico delleche lanciano verso l'Ariete influssi più incisivi e coraggiosi. È possibile proprio nel pieno delle vacanze estive centrare un grande traguardo professionale e finanziario. Siete generosi con la famiglia, ma i soldi giungono graditi anche ai vostri amanti. Questa esuberanza è dovuta anche a Mercurio molto vivace dal Leone alla Vergine, vostro complice anche nelle conquiste d'amore. La prossima notte una stella cadrà sul vostro cuore innamorato - l'altra, o l'altro, non avranno difese. Molto passionale Venere e Marte. Toro Nulla avete da rimproverare all'odierna Luna che transita in Pesci. Felice per i vostri incontri e discussioni.