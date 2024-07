Latina Festa per i cent’anni di Orazio Di Dio i festeggiamenti con la sindaca Celentano

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– Oggi il cittadino diDi Dio ha compiuto cento anni. Per l’occasione laMatildelo ha raggiunto presso la sua abitazione sul lungomare per omaggiarlo con una targa ricordo, augurandogli di continuare ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della L'articoloper idiDi Dio, icon laTemporeale Quotidiano.