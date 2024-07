La questione salariale degli agricoltori e le bandierine del Governo Meloni

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’assassinio di Satnam Singh nelle campagne di Latina ha acceso i riflettori sul sistema del bracciantato, fondamentale per l’agricoltura ma non al prezzo della riduzione in schiavitù dei lavoratori che Lae ledelil manifesto.