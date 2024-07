La popolazione italiana continua a calare Nel 2030 saremo 59 milioni e 46 milioni nel 2080

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Laresidente è in decrescita: da circa 59al 1 gennaio 2023 a 58,6nel, a 54,8nel 2050 fino a 46,1nel. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2023 a circa uno a uno nel 2050. Con un'età media di 51,5 anni entro il 2050 (50,8 per l'Italia), nel Mezzogiorno ci sarà un processo di invecchiamento più rapido. Così l'Istat nel rapporto "Previsioni dellaresidente e delle famiglie - base 1/1/2023" che evidenzia tendenze la cui direzione parrebbe irreversibile, pur se in un contesto nel quale non mancano elementi di incertezza. Tra 20 anni ci sarà circa un milione di famiglie in più, ma saranno più frammentate.