La maggioranza spazza via le polemiche e trova l' accordo Sinistra impazzita

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo giorni di tensione, launa "intesa politica" e sblocca il decreto carceri: Forza Italia fa un mezzo passo indietro sui suoi emendamenti per consentire l'approvazione rapida del provvedimento, che scade a inizio settembre e dovrà passare alla Camera. "Sono stati un po' ristretti", riassume la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, al termine di una riunione di buon mattino con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari. "Si èta una sintesi politica soddisfacente per tutti", rivendica Sisto. Nel primo pomeriggio la commissione ha terminato le votazioni sul provvedimento, senza l'opposizione, che si è vista bocciare tutte le proposte ed è da ieri sulle barricate. E il testo arriverà in Aula la prossima settimana, probabilmente con la fiducia.