Kevin Durant salta il debutto alle Olimpiadi? Infortunio al polpaccio allarme per gli USA

(Di mercoledì 24 luglio 2024)resta in infermeria per unale rischia dire la prima partita del torneo di basketdi Parigi 2024. Una delle tante stelle degli USA è infattiprese con questo problema fisico che rischia di tagliarlo fuori dalcontro la Serbia di Jokic. Il cestista non ha giocato per l’intero tour di preparazione (cinque successi in altrettante partite disputate, pur soffrendo contro Germania e Sudan del Sud). Il giocatore dei Phoenix Suns resterà a riposo e si spera di recuperarlo per la fase decisiva, il coach Steve Kerr ha infatti annunciato che non stanno pensando di sostituirlo.potrebbe scendere in campo il 31 luglio per affrontare il Sudan del Sud e poi il 3 agosto per l’incrocio contro Porto Rico, ultima sfida della fase a gironi.