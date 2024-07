Kamala Harris avvicina Donald Trump ma il repubblicano è in vantaggio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 24 luglio 2024), ufficialmente in attesa di ricevere l’investitura democratica, “. In base ad un nuovo sondaggio condotto dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, in una rilevazione Npr-PbsNews/Marist College, la vice presidente è al 45% contro il 46% del leader. Se si considera la sfida a tre le percentuali sono entrambi al 42%, con Robert Kennedy Jr. intorno al 7%. Tuttavia va specificato che la percentuale su base nazionale conta poco o nulla. Questo perchè il sistema di voto degli USA prevede che ogni Stato elegga i suoi Grandi elettori. Per essere eletti alla Casa Bianca bisogna aggiudicarsi i cosiddetti Stati “chiave” ovvero quegli Stati che esprimono il maggior numero di Grandi Elettori.è favorito in tutti gli Stati chiave e questi la sua rielezione è quasi scritta.