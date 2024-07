Insulti razzisti contro Roberto Saviano a Varese | Lo prendo come un benvenuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)contestato a. Lo scrittore e giornalista questa sera è arrivato nella Città Giardino per presentare, nell'ambito delSummer Festival, il suo spettacolo “Appartenere - La vita intima del potere criminale”. Ad accoglierlo, poco lontano dai Giardini Estensi dove si svolge il Festival, ha trovato uno striscione con la scritta: “Schifato da tutta Italia, cantastorie sporcouno straccio di seconda mano, ecco lo stereotipo del buon napoletano”. Lo striscione è stato immediatamente rimosso. Sulla matrice indaga la Digos di, sullo striscione non c'era firma ma l'ipotesi è che si possa trattare di gruppi di estrema destra. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le telecamere di sorveglianza presenti in zona. La risposta di“Loun. Questa è casa mia”.