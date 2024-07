Informazione | Mattarella ' pluralismo garanzia di democrazia in Italia e Ue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "diè, naturalmente, ildell'. A questo valore le istituzioni della Repubblica devono rivolgere la massima attenzione e sostegno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia del Ventaglio. "Si è aperta la discussione -ha ricordato il Capo dello Stato- sulla opportunità di una nuova legge organica sull'editoria, come avvenuto in precedenti occasioni di svolta in questa industria. È inevitabile tenere conto della evoluzione tecnologica che ha mutato radicalmente diffusione e fruizione delle notizie. È responsabilità della Repubblica e della Unione europea che i valori delsi affermino anche nei nuovi ambiti e si creino le condizioni per accompagnare la transizione in atto".