Incubo Sinner il numero 1 del mondo si ritira dalle Olimpiadi per una tonsillite Il post su Instagram | È una grandissima delusione

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Janniknon parteciperà alledi Parigi. Il1 del tennis mondiale italiano, alle prese con una, si. Ilsu"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita